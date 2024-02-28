35-річна Адель через серйозну хворобу скасувала всі концерти

Британська співачка Адель повідомила, що змушена скасувати всі концерти, які були заплановані на березень.

У своєму Instagram 35-річна артистка розповіла, що причиною цього стала її хвороба. Річ у тім, що нещодавно у знаменитості були проблеми зі здоров'ям. Як тільки виконавиця стала почуватися краще, вона повернулася на сцену, хоча повністю не відновилася. Хвороба знову дала про себе знати та вплинула на голос співачки.

Як зізналась Адель, лікарі рекомендували їй відпочити та стежити за здоров'ям. Тож, виконавиця вимушена скасувати концерти, які були заплановані на березень. Однак прихильникам зірки немає чого хвилюватися. Виступи Адель відбудуться, але в інші дати, про які вона згодом повідомить.

Адель / Фото: instagram.com/adele

"Я повернулася на сцену, хоча не відновилася після хвороби, і тепер я знову хвора. На жаль, це вплинуло на мій голос. І тому за наказом лікарів у мене немає іншого виходу, окрім як повністю відпочити", - поділилася знаменитість.

Нагадаємо, раніше українська акторка Ксенія Мішина поскаржилася на проблеми зі здоров'ям. Артистка зізналась, що знову заразилася коронавірусом, та назвала симптоми.

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