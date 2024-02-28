Стало известно, где и когда похоронят Навального

Российского оппозиционера Алексея Навального, скончавшегося 16 февраля, похоронят 1 марта на Борисовском кладбище в Москве.

Об этом сообщила спикер политика Кира Ярмыш в сети Х.

"Отпевание Алексея состоится в церкви иконы Божией Матери "Утоли мои печали" в Марьино 1 марта в 14:00. Приходите заранее. Похороны пройдут на Борисовском кладбище", - написала Ярмыш.

Отмечается, что оппозиционера планировали похоронить 29 февраля. Впрочем, по словам директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова, возникло немало препятствий. Так, на завтра запланировано послание Федеральному собранию президента-диктатора РФ Владимира Путина, а потому "быстро выяснилось, что на 29 февраля нет ни одного человека, который мог бы выкопать могилу".

Впрочем, даже когда прощание запланировали на 1 марта, также возникали условия. В частности, чтобы были "тихие семейные похороны с прощанием на Хованском кладбище".

Убийство Навального

16 февраля стало известно, что Алексей Навальный скончался в российской колонии. Ему вроде бы стало плохо во время прогулки, он потерял сознание. Медики не смогли помочь.

Представители российского оппозиционера сделали официальное заявление, что Навального убили 16 февраля в 14:17 по местному времени. В частности, Юлия Навальная сообщила, что знает, "из-за чего конкретно Путин убил Алексея".

В Кремле на обвинение вдовы Навального отреагировали. Спикер диктатора РФ Дмитрий Песков назвал безосновательными обвинения Юлии Навальной. Мол, у администрации Путина нет комментариев на этот счет.

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