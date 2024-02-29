Навальная рассказала об ошибках Запада в борьбе с Путиным

Навальная призвала западных политиков перестать быть "скучными" и действовать более инновационно.

Чтобы остановить российского диктатора Путина, странам Запада следует изменить свои методы борьбы.

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Об этом во время выступления в Европарламенте заявила вдова российского оппозиционера Алексея Навального – Юлия.

Она отметила, что российская агрессия против Украины продолжается уже третий год, поэтому появилось "много усталости", хотя Путин никуда не делся.

Навальная заявила, что самое страшное здесь то, что "все стали привыкать к войне" и считают, что в конце концов с диктатором придется договариваться.

Она заявила, что убийство ее мужа показало, что Путин "способен на все и что с ним нельзя вести переговоры".

Навальная призвала западных политиков перестать быть "скучными" и действовать более инновационно.

"Невозможно навредить Путину еще одной резолюцией или еще одним пакетом санкций, ничем не отличающимся от предыдущих. Невозможно победить его, думая о нем как о человеке с принципами, у которого есть мораль и правила. (...) Путин — главарь организованного преступного группировка. В нее входят отравители и наемные убийцы, но все они пешки. Главное — это близкие к Путину люди, его друзья, подручные, хранители мафиозной кассы", — заявила Юлия Навальная.

Она отметила, что Путин не является политическим конкурентом, а главарем преступной группировки, поэтому и методы против него нужно использовать соответствующие.

"Не дипломатические ноты, а расследование финансовых махинаций. Не выражение озабоченности, а поиск приспешников мафии в ваших странах, незаметных юристов и финансистов, помогающих Путину и его друзьям прятать деньги", — подчеркнула Навальная.

Напомним, ранее сообщалось, что эксперт сказал, все ли сторонники Путина положительно восприняли убийство оппозиционера Навального.

Кроме того, мы ранее информировали, что дочь Немцова призвала отреагировать на смерть Навального посредством Украины.

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