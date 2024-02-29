В МИД Украины прокомментировали кризис в Приднестровье

Украина выступает за мирное урегулирование приднестровского конфликта с соблюдением суверенитета и территориальной целостности Молдавии.

В Министерстве иностранных дел Украины призвали к мирному решению проблемных вопросов экономического и социально-гуманитарного характера в отношениях между Молдовой и непризнанным Приднестровьем без внешних вмешательств.

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Об этом говорится в комментарии по ситуации в приднестровском регионе Молдовы.

В сообщении указывается, что Украина выступает за мирное урегулирование приднестровского конфликта с соблюдением суверенитета и территориальной целостности Молдавии.

"Мы считаем переговорный формат "5+2" нефункциональным в связи с присутствием в нем государства-агрессора России, которое не может выступать в роли миротворца ни в одном мирном урегулировании", — говорится в сообщении.

Также в МИДе заявили, что Украина остается участником процесса урегулирования в регионе и считает основной целью интеграцию региона в состав Республики Молдова.

Также Украина выступает за скорейший вывод российского военного контингента приднестровского региона Молдовы, утилизацию боеприпасов и переформатирование миссии на Днестре из военной в гражданскую.

"В течение десяти лет Украина противостоит российской агрессии и уже более двух лет сопротивляется полномасштабному вторжению России. Наше государство как никто другой знает, что такое ужасы войны, и какова цена мира. Мы прилагаем и продолжим прилагать все усилия для сохранения стабильности и укрепления безопасности в Европе, а также предотвращение каких-либо попыток России дестабилизировать Молдову или другие страны нашего региона", — резюмировали в Министерстве иностранных дел.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский встретился с президентом Молдовы в Тиране.

Кроме того, мы ранее информировали, что Приднестровье обратилось к Путину, просят защитить от Молдовы, но о присоединении к России не упомянули.

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