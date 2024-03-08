Спикер МИД Украины сообщил об отставке

Николенко выразил благодарность за сотрудничество журналистам и команде Министерства иностранных дел.
Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко заявил, что уходит со своей должности в отставку.
Об этом Олег Николенко сообщил на своей странице в Facebook.
"3,5 года, большая часть из которых пришлась на самую тяжелую страницу в истории нашей страны. Быть спикером МИД Украины для меня была большая честь и ответственность. И я благодарен министру Дмитрию Кулеби за высокое доверие и возможность все это время работать вместе", — заявил он.
Николенко также выразил благодарность за сотрудничество журналистам и команде Министерства иностранных дел.
"Окончание одного раздела означает начало нового. Начиная свой новый дипломатический раздел, и дальше будем максимально плодотворно работать вместе во благо интересов нашего государства", — добавил он.
Напомним, ранее сообщалось, что в МИД Украины прокомментировали кризис в Приднестровье.
Кроме того, мы ранее информировали, что в МИДе прокомментировали резонансное заявление Госдепа о помощи Украине.
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