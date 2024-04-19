Нащадок Наполеона балотуватиметься до Європарламенту у сумнівній компанії

Далекий родич французького імператора опинився в одному виборчому списку з противниками Євросоюзу та НАТО.

Француз Йоахім Мюрат, який є далеким родичем та нащадком імператора Наполеона Бонапарта, балотуватиметься на виборах до Європейського парламенту за списком, який очолює одіозний політичний діяч Жорж Кузманович, відомий своєю антиукраїнською позицією та прокремлівськими наративами.

Про це повідомляє видання Le Figaro з посиланням на опублікований пресреліз.

Йоахім Мюрат фігурує третім номером у списку “Ми, народ”. Очолює цей список Жорж Кузманович, колишній прессекретар ультралівої партії La France Insoumise (“Нескорена Франція”), яку він покинув у 2018 році, щоб заснувати рух Republique Souveraine (“Суверенна Республіка).

Жорж Кузманович відомий тим, що виправдовував втручання Росії у війну в Сирії та представляв анексію Криму Путіним як акт “самооборони перед обличчям путчу, спровокованого неонацистами з Майдану”.

За словами Мюрата, до списку також увійдуть Філіп Грегуар, президент асоціації SAMU Social Agricole, яка захищає фермерів у скрутному становищі, і французький письменник Олів'є Делорм.

50-річний Йоахім Мюрат представляє себе нащадком маршала Імперії та короля Неаполя Йоахіма Мюрата (1767-1815), який був шурином Наполеона I через шлюб з його сестрою Кароліною Бонапарт.

Колишній офіцер-десантник Йоахім Мурат називає себе “пристрасним прихильником Франції та її соціальної моделі, яка більше не може терпіти її заплановане знищення прихильниками федералістської Європи”.

Як і його політичні однодумці, нащадок Наполеона виступає проти таких наднаціональних утворень як Євросоюз та НАТО.

Нагадаємо, вибори до Європейського парламенту пройдуть 6-9 червня 2024 року. Вибори в 27 державах-членах Євросоюзу, у яких братимуть участь понад 400 мільйонів європейських виборців, визначать склад асамблеї, що налічує 720 місць, на наступні п’ять років. Антиєвропейські популісти очікують великих перемог на цих виборах.

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