Посадіть кавуни в цьому місці – і вони виростуть великі та неймовірно солодкі

Досвідчені городники рекомендують вибирати для великого урожаю кавунів найкраще місце і правильний сорт насіння для свого регіону проживання.

Розповідаємо, де найкраще садити кавуни, яке насіння купувати, щоб зібрати багатий урожай смачних солодких плодів.

Де найкраще садити кавуни, щоб виросли солодкі й великі плоди

Кавуни люблять затишок і багато сонця, тому варто вибирати місце на городі, яке відповідатиме цим вимогам. Не слід садити їх у затінку й на протягах, бо вони хворітимуть і не ростимуть. А плоди будуть маленькими і несмачними.

Кавун любить легкий піщаний та супіщаний ґрунт. Перед висаджуванням варто підживити ґрунт комплексним добривом, яке містить азот, калій та фосфор. Рослина любить регулярний полив, тому не слід про це забувати. Головне, не заливати кавуни, бо загниє коріння. Поливати баштан найкраще рано вранці чи ввечері, щоб не спеклося листя від прямого сонячного проміння.

Щоб кавуни росли солодкими та великими, їх треба підживлювати й підтримувати помірну температуру, щоб не було різких перепадів. За тиждень до збирання врожаю полив баштану треба припинити. Інакше кавуни можуть втратити свою цукристість.

Яке насіння кавунів найкраще

Щоб зібрати великий урожай цукрових плодів зі свого баштану, треба вибирати правильне насіння. Найкращими сортами для нашого регіону з помірним кліматом будуть наступні:

"Варда F1" – великоплідний гібрид, дуже солодкий та цукристий.

"Смарагд F1" – ранньостиглий гібрид, вкрай стійкий до хвороб та різких температурних перепадів, не боїться посухи й холоду.

"Топган F1" – середньостиглий гібрид, вегетаційний період 78-80 днів, солодкі плоди вагою до 11 кілограм.

"Талісман F1" – ранньостиглий гібрид, період дозрівання 60-65 днів, вага плода дорівнює 12 кг, кавуни солодкі й цукристі.

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