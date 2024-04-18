Як та коли садити кукурудзу: технологія вирощування крок за кроком

Посадити кукурудзу — нескладно, оскільки ця культура не є вимогливою, добре росте в різних кліматичних умовах.

Варто звернути увагу на такі моменти:

Сорт кукурудзи — його потрібно підібрати відповідно до кліматичного регіону, де буде вирощуватися культура.

Посадити кукурудзу потрібно у відповідний термін — не раніше і не пізніше, оскільки це негативно вплине на врожай.

Посадити кукурудзу потрібно у відповідному місці.

Урожай потрібно збирати вчасно, інакше качани можуть попсуватися.

Коли садити кукурудзу

Кукурудза — теплолюбна рослина, тому сіяти її потрібно, коли ґрунт добре прогріється. Інакше сходи замерзнуть та не зійдуть. Однак, якщо до холодів у кукурудзи виросте хоча б три листочки, можна не переживати — вона витримає зниження температури до мінус 2 градусів, але не нижче мінус 4 градусів. За такої температури кукурудза, швидше за все, загине. В південних регіонах можна садити кукурудзу у відкритий ґрунт у квітні, а мешканці північних регіонів повинні починати робити це не раніше травня-червня.

Коли садити кукурудзу навесні 2024 року за місячним календарем

У теплих регіонах, коли ґрунт прогріється до +12°C, кукурудзу можна садити у квітні. Найкращі дні для цього за місячним календарем — 18, 19, 25, 26 квітня.

Згідно з місячним календарем, сприятливими днями для садіння у травні 2024 року є 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 14 травня. У червні найкраще садити кукурудзу 1, 2, 3, 5, 6, 10, 11, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30 червня.

Де найкраще посадити кукурудзу

Ділянку для кукурудзи вибирають добре освітлену, без надлишкової вологи. Найчастіше вибирають місцевість, що розташована на пагорбі, оскільки в такому разі кукурудза не буде в тіні.

Щодо сівозміни — найкраще кукурудзу садити після картоплі, динь та кавунів.

Не рекомендується садити кукурудзу кілька років поспіль на тому самому місці — урожай буде значно меншим.

Грунт для кукурудзи

Кукурудза не вимагає спеціального ґрунту, єдиною вимогою до ґрунту є, щоб його кислотність не була нижчою за 5 pH, бо інакше рослина часто хворітиме.

Перекопати ділянку краще двічі — восени та навесні. У такому разі ґрунт буде пухким і насіння отримає велику кількість кисню і краще приживеться.

Навесні за 30 днів до садіння культури перекопайте ділянку, додайте аміачну селітру, а також карбамід, сірчанокислий калій. Восени можна додати суперфосфат та сірчанокислий калій.

Це варто зробити, якщо можна завчасно удобрити ґрунт. Якщо ви вирішили посадити кукурудзу спонтанно і не встигли підготувати землю, то можна додати нітроамофоски.

Як приготувати насіння кукурудзи до садіння

Перед садінням насіння потрібно ретельно оглянути та перебрати — вибрати лише велике та здорове.

Обов'язково перед садінням насіння потрібно знезаразити спеціальними засобами. Можна обробити фітоспорином, ретельно дотримуючись усіх інструкцій.

Можна одразу садити насіння у ґрунт, а можна його спочатку проростити. Для цього насіння кладуть на вологу серветку в тепле приміщення +23 градуси на 2-3 дні.

Як правильно садити кукурудзу у землю

Кукурудзу потрібно садити у декілька рядів. Не рекомендується садити цю культуру поодинці, тому що в такому разі у неї будуть проблеми з запиленням і качани будуть порожніми. Відстань між рядами має становити близько 50 сантиметрів, щоб рослинам не потрібно було боротися за сонячне світло, поживні речовини та вологу.

Відстань між стеблами кукурудзи має бути близько 20-25 сантиметрів. Це достатня відстань, щоб рослини не глушили одна одну і мали достатньо місця для розвитку.

Спочатку роблять лунки під насіння та виливають у кожну лунку по склянці води. У кожну ямку кладуть по 3-4 насіння на глибину близько 5 сантиметрів, засипають землею та ще раз поливають

Після того, як паростки зійдуть, бажано обірвати слабкі, щоб вони не заважали зростанню сильніших. Рекомендують прополювати землю, щоб бур'яни не глушили рослину, а коріння краще насичувалося киснем.

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