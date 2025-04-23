Польща зробила заяву про миротворчу місію в Україні

Польська армія. / © Associated Press

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Польща не буде відправляти свої війська до України в межах потенційної миротворчої місії. Втім, Варшава ініціативу підтримує.

Про це заявив очільник Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє RMF24.

"Ми цього не зробимо, але надамо підтримку потенційній місії. Без Польщі допомога Україні була б неможливою", — наголосив політик.

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Сікорський додав, щонайменше 80% допомоги Україні проходить через аеропорт у Ясьонці. Крім того, Польща надала для ЗСУ 45 пакетів допомоги та розпочинає постачання ще одного, а також підготувала близько 30 тисяч українських військовослужбовців.

"Польща також бере на себе тягар і ризик логістичної підтримки та навчання у межах військової допомоги, що надходить через наш східний кордон", — сказав Сікорський.

Нагадаємо, Радослав Сікорський звернувся до Росії та дав пораду режиму Путіна. Він рекомендував Москві зайнятися управлінням тим, що за міжнародним правом перебуває в межах їхніх кордонів.

Дата публікації 19:02, 22.04.25 Кількість переглядів 9 Посланець Трампа знову їде до Путіна!