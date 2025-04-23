ДБР влаштувало обшуки в ексзаступниці міністра економіки

Ексзаступниця міністра економіки України Світлана Панаіотіді / © Facebook/Світлана Панаіотіді

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Державне бюро розслідувань провело обшуки в колишньої заступниці міністра економіки України Світлани Панаіотіді, яка обіймала цю посаду під час керування відомством Ігоря Петрашка.

Про це повідомляє «Економічна правда» із посиланням на адвоката колишньої чиновниці Тараса Пошиванюка.

Юрист розповів, що обшуки в Панаіотіді були влаштовані у справі 2021 року, однак слідчі показали тільки номер кримінального провадження.

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«Ні витягу, ні будь яких інших даних у нас немає, бо немає ухвали і нам не надали постанову», — сказав Пошиванюк.

Адвокат не зміг підтвердити, у якій саме справі правоохоронці проводять обшуки в ексзаступниці голови Мінекономіки, але зазначив, що справа повʼязана із рішеннями Антимонопольного комітету.

Нагадаємо, навесні 2021 року Панаіотіді написала заяву про звільнення з посади за власним бажанням і уряд прийняв її.