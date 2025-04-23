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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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ГБР провело обыски у бывшего замминистра экономики

ГБР провело обыски у Светланы Панаиотиди. Дело датируют 2021 годом, но детали держат в секрете.

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Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Экс-замминистра экономики Украины Светлана Панаиотиди

Экс-замминистра экономики Украины Светлана Панаиотиди / © Facebook/Светлана Панаиотиди

Государственное бюро расследований провело обыски у бывшего заместителя министра экономики Украины Светланы Панаиотиди, которая занимала этот пост во время управления ведомством Игоря Петрашко.

Об этом сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на адвоката бывшей чиновницы Тараса Пошиванюка.

Юрист рассказал, что обыски у Панаиотиди были проведены по делу 2021 года, однако следователи показали только номер уголовного производства.

«Ни выписки, ни каких-либо других данных у нас нет, потому что нет постановления и нам не предоставили постановление», — сказал Пошиванюк.

Адвокат не смог подтвердить, по какому именно делу правоохранители проводят обыски у бывшего замглавы Минэкономики, но отметил, что дело связано с решениями Антимонопольного комитета.

Напомним, весной 2021 года Панаиотиди написала заявление об увольнении с должности по собственному желанию и правительство приняло его.

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