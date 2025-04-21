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- Украина
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В Одесской области разоблачили псевдоработников ТЦК, которые похищали людей
Псевдовоенные действовали под прикрытием общественной организации
В Одесской области троим жителям сообщено о подозрении за самовольное присвоение властных полномочий и незаконное лишение свободы человека с применением физического насилия.
Об этом сообщает Черноморская окружная прокуратура.
Следствие установило, что подозреваемые — участники одной из общественных организаций Одессы — выдавали себя за военных, действовали под видом представителей Территориального центра комплектования, они одевали военную форму, пользовались авто с камуфляжем и вроде бы выполняли мобилизационные задания.
Под этим прикрытием мужчины останавливали случайных прохожих, применяли к ним силу, а затем насильно сажали в свой автомобиль. Один из пострадавших смог позвонить в полицию, уже находясь в машине.
В настоящее время идет проверка их причастности к подобным преступлениям.
Мероприятия по разоблачению проводились совместно прокурорами, следователями полиции и оперативниками управления уголовного розыска ГУНП в Одесской области.
Подозрение объявлено по статьям:
ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц),
ч. 1 ст. 353 (самовольное присвоение властных полномочий),
ч. 2 ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы с причинением физических страданий).
Напомним, ранее мы писали о том, что СБУ задержала агента ФСБ, готовившего теракт в Одесской области.