В Одесской области разоблачили псевдоработников ТЦК, которые похищали людей

Задержанные

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В Одесской области троим жителям сообщено о подозрении за самовольное присвоение властных полномочий и незаконное лишение свободы человека с применением физического насилия.

Об этом сообщает Черноморская окружная прокуратура.

Следствие установило, что подозреваемые — участники одной из общественных организаций Одессы — выдавали себя за военных, действовали под видом представителей Территориального центра комплектования, они одевали военную форму, пользовались авто с камуфляжем и вроде бы выполняли мобилизационные задания.

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Под этим прикрытием мужчины останавливали случайных прохожих, применяли к ним силу, а затем насильно сажали в свой автомобиль. Один из пострадавших смог позвонить в полицию, уже находясь в машине.

В настоящее время идет проверка их причастности к подобным преступлениям.

Мероприятия по разоблачению проводились совместно прокурорами, следователями полиции и оперативниками управления уголовного розыска ГУНП в Одесской области.

Подозрение объявлено по статьям:

ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц),

ч. 1 ст. 353 (самовольное присвоение властных полномочий),

ч. 2 ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы с причинением физических страданий).

Напомним, ранее мы писали о том, что СБУ задержала агента ФСБ, готовившего теракт в Одесской области.