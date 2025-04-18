Сколько стоит обжаловать штраф от ТЦК: адвокат назвал "расценки"

Мобилизация 2025 / © ТСН

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Услуги юристов для того, чтобы оспорить штраф от ТЦК, стоят примерно от 5 до 15 тысяч грн.

Об этом заявил известный украинский адвокат Ростислав Кравец, передают Новости.LIVE.

Но это все равно дешевле, чем заплатить всю сумму штрафа, сказал он.

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По его собственным наблюдениям, при обжаловании штрафа от ТЦК в 90% случаев суд становится на сторону военнообязанного.

Кравец также объяснил, что когда штраф попадает на принудительное исполнение в исполнительную службу, его сумма автоматически удваивается. Например, было 25 тысяч — становится 50 тысяч.

«Когда выносится штраф, о нем не всегда сообщают. И когда он попадает в исполнительную службу на принудительное исполнение, согласно УКУ об админправонарушениях, он умножается на два. То есть был штраф на 25 тысяч — становится 50 тысяч», — рассказал адвокат.

Ранее президент Владимир Зеленский подписал закон о 50% скидках на штрафы от ТЦК.

Кроме того, мы писали о том, что военнообязанные могут заплатить штраф за несвоевременное обновление данных онлайн, без физического визита в ТЦК.