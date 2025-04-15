ТЦК не виноваты в проблемах мобилизации: эксперт назвал в чем причина

Украине нужна новая мобилизационная политика, финансирование и механизмы для привлечения добровольцев из-за границы / © ТСН.ua

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Работу территориальных центров комплектования (ТЦК) менять не нужно. Государство должно создать эффективную систему поощрения и контроля.

Об этом заявил общественный активист, военнослужащий и аэроразведчик Игорь Луценко в интервью Главкому .

«Должна быть такая государственная политика, которая обеспечит больший приток людей в ТЦК, чтобы давать нам больше бойцов. А сами ТЦК ничего не сделают, что бы вы там ни меняли», — сказал Луценко.

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По его мнению, сейчас в Украине нет ни «пряника», ни «кнута», которые могли бы стимулировать мобилизацию.

В качестве примера он приводит российскую модель, где за участие в боевых действиях выплачивают 20–40 тысяч долларов в год, не считая более высокой зарплаты, чем у украинских военных.

«Будем прямо говорить: у России больше средств, чтобы платить своим солдатам», — подчеркнул он.

Луценко убежден: если уволить из армии алкоголиков, наркоманов и физически непригодных, появится возможность нанять мотивированных и адекватных бойцов.

Отдельное внимание военный обратил на привлечение иностранцев в службу в ВСУ. По его словам, государство до сих пор не обеспечило механизм их участия в войне на стороне Украины.

«Каким образом иностранцам в Украину попасть? Ему что, кто-то билет купит? А дудки! Это не предусмотрено законом, нет средств у государства, чтобы привезти иностранца к нам», — пояснил Луценко.

Он отметил, что добровольцы из Африки и Латинской Америки часто сталкиваются с визовыми препятствиями и ограничениями на въезд в Европу. По словам Луценко, МИД должен создать коридор, а Минфин — выделить средства для транспортировки добровольцев.

«Россия пригоняет самолет в Латинскую Америку, набирает людей и увозит к себе. А мы разве не можем поступить так же — привезти их в Краков и завести в Украину под наблюдением?» — добавил он.

Луценко считает, что при наличии механизма Украина могла бы набирать не десятки, а тысячи иностранных добровольцев ежемесячно.

Напомним, украинские суды массово упраздняют штрафы от ТЦК и СП за нарушение правил военного учета. Все из-за недоработки Министерства обороны в сборе информации из открытых реестров о военнообязанных.