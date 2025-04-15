Троя без мифов: что известно о легендарном городе на самом деле

Троянская лошадь. / © wikipedia.org

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Троя - один из самых загадочных городов древности, известный благодаря "Илиаде" Гомера и знаменитому образу деревянной лошади. Однако за романтикой античных мифов стоит реальная история, не менее увлекательная, чем легенды.

Об этом рассказывает "24 Канал".

Троя: вымысел или реальность?

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Долгое время считалось, что Троя только художественный вымысел. Но в 1870 году немецкий археолог Генрих Шлиман приступил к раскопкам в Гиссарлике на территории современной Турции. Прокопав более 15 метров, он наткнулся на следы древней цивилизации. Впоследствии выяснилось, что найденные руины принадлежат нескольким слоям поселений, одно из которых могло быть именно легендарной Троей.

Могла ли Троя быть Атлантидой?

Руины Трои. / © pexels.com

В 1992 году исследователь Эберхард Цангер выдвинул гипотезу, что Троя и Атлантида — это один и тот же город. Он указывал на схожесть описаний в классических источниках. Впрочем, научной поддержки эта версия не получила.

Миф о Троянском коне: правда или вымысел?

История о деревянном коне, с помощью которого греки захватили Трою, стала символом военной хитрости. Однако у археологов до сих пор нет никаких материальных доказательств его существования. Интересно, что в "Илиаде" Гомера о нем не упоминается - впервые эта история появляется в "Одиссее", а самое полное описание - в "Энеиде" Вергилия, написанной уже в римские времена. Есть предположение, что конь был символом или метафорой — например, военной машиной или кораблем.

Троянская война: миф или исторический факт?

В течение десятилетий историки дискутировали, была ли Троянская война реальным конфликтом. Раскопки на месте Гиссарлика обнаружили стены и следы разрушений, что указывает на военные действия. Это дает основание полагать, что прототип войны, описанной Гомером, вполне мог иметь место.

Где находилась Троя?

Древняя Троя, известная также как Илион, располагалась на территории Малой Азии у пролива Дарданеллы. Ее географическое положение было чрезвычайно выгодным для контроля торговых путей между Эгейским, Мраморным и Черным морями. Это позволило городу стать важным торговым центром эпохи бронзы.

Напомним, археологи обнаружили неизвестный город, которому 3400 лет. Под Александрией нашли город времен Тутанхамона.