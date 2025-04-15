Троя без міфів: що відомо про легендарне місто насправді

Троянський кінь. / © wikipedia.org

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Троя — одне з найзагадковіших міст давнини, відоме завдяки “Іліаді” Гомера та знаменитому образу дерев’яного коня. Проте за романтикою античних міфів стоїть реальна історія, не менш захоплива, ніж легенди.

Про це розповідає “24 Канал”.

Троя: вигадка чи реальність?

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Довгий час вважалося, що Троя — лише художній вимисел. Та в 1870 році німецький археолог Генріх Шліман розпочав розкопки в Гіссарлику на території сучасної Туреччини. Прокопавши понад 15 метрів, він натрапив на сліди давньої цивілізації. Згодом з’ясувалося, що знайдені руїни належать кільком шарам поселень, одне з яких могло бути саме легендарною Троєю.

Чи могла Троя бути Атлантидою?

Руїни Трої. / © pexels.com

У 1992 році дослідник Еберхард Цангер висунув гіпотезу, що Троя та Атлантида — це одне й те саме місто. Він вказував на схожість описів у класичних джерелах. Втім, наукової підтримки ця версія не отримала.

Міф про Троянського коня: правда чи вигадка?

Історія про дерев’яного коня, за допомогою якого греки захопили Трою, стала символом військової хитрості. Проте археологи досі не мають жодних матеріальних доказів його існування. Цікаво, що в “Іліаді” Гомера про нього не згадується — вперше ця історія з’являється в “Одіссеї”, а найповніший опис — у “Енеїді” Вергілія, написаній вже в римські часи. Є припущення, що “кінь” був символом або метафорою — наприклад, військовою машиною чи кораблем.

Троянська війна: міф чи історичний факт?

Протягом десятиліть історики дискутували, чи була Троянська війна реальним конфліктом. Розкопки на місці Гіссарлика виявили оборонні стіни та сліди зруйнувань, що вказує на воєнні дії. Це дає підстави вважати, що прототип війни, описаної Гомером, цілком міг мати місце.

Де знаходилась Троя?

Стародавня Троя, знана також як Іліон, розташовувалась на території Малої Азії біля протоки Дарданелли. Її географічне положення було надзвичайно вигідним для контролю над торговими шляхами між Егейським, Мармуровим і Чорним морями. Це дозволило місту стати важливим торговим центром епохи бронзи.

Нагадаємо, археологи виявили невідоме місто, якому 3400 років. Під Александрією знайшли місто часів Тутанхамона.