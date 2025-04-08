Тест ДНК виявив ймовірну причину смерті Тутанхамона через 3300 років

Тутанхамон / © Associated Press

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Смерть царя Тутанхамона обговорюється вже давно, але, схоже, аналіз ДНК виявив причину смерті давньоєгипетського фараона.

Про це пише LADbible.

Експерти вивчали рештки колишнього лідера відтоді, як вони були знайдені 1922 року, але тепер дослідники вважають, що нові генетичні дані вказують на одну конкретну причину смерті.

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Царю було близько 18 років, коли він помер, і він правив Стародавнім Єгиптом протягом дев’яти років. Хоча він був царем-хлопчиком, підліток увійшов до історії як один із найвідоміших правителів свого часу, а його смерть оповита таємницею.

Говард Картер відповідав за розкопки решток покійного царя, разом з якими британський археолог виявив понад 5 000 артефактів.

Хоча з’ясування причини смерті муміфікованої особи може бути складним завданням через такі фактори, як погіршення стану решток і муміфікація як процес, ДНК може розкрити більше інформації про стан здоров’я людини.

У дослідженні, проведеному медичним факультетом Каїрського університету та двома німецькими фахівцями з ДНК з Національного дослідницького центру, команда взяла зразки тканин із муміфікованих решток ще 2000 року і оголосила про свої висновки цього року.

Дослідники вважають, що генетичні дані свідчать про те, що Тутанхамон міг померти внаслідок численних нападів малярії.

Заразитися малярією сьогодні не було б такою великою проблемою, оскільки ця хвороба, що переноситься комарами, зараз легко піддається лікуванню, але коли цар Тутанхамон захворів на малярію понад 3300 років тому, не існувало жодних відомих ліків.

Наймолодший фараон в історії неодноразово страждав на цю хворобу, і, серед інших факторів, саме вона зараз вважається основною причиною його смерті.

У січні Тім Бетті, генеральний менеджер виставки Тутанхамона, пояснив це: «Тести показують, що Тутанхамон був заражений малярією, яка, можливо, і вбила його».

Дослідження також показало, що бабусями і дідусями молодого царя були фараон Аменхотеп III і його цариця Тіє, і обидва вони також хворіли на малярію, як назвав це відкриття Батті «ще одним шматочком великої мозаїки, що оточує життя і смерть Тутанхамона».

Хоча результати показали, що цар був сином анонімної мумії в гробниці KV55 в Долині царів, дослідники додали, що його батьком міг бути фараон Ахенатен.

Бетті продовжив: «На додаток до генетичної інформації про родинні зв’язки Тута, тести ДНК виявили додаткову інформацію, таку як хвороби і спадкові проблеми, які могли вразити Тутанхамона».

Хоча інбридинг був поширеним явищем у королівських родинах того часу, це могло призвести до підвищеного ризику генетичних захворювань і вроджених дефектів.

Однією з таких захворювань була хвороба Келера, рідкісне захворювання кісток стопи у дітей, яке обмежує приплив крові до кісткової тканини і спричиняє некроз.

Попередні комп’ютерні томографії показали, що у нього міг бути некроз лівої стопи, а в його могилі також були знайдені тростини.

«Порушення ходи і малярія, на які страждав Тутанхамон, підтверджуються знахідкою палиць і загробної аптеки в його гробниці», — зазначають дослідники.

Хоча ми, можливо, наблизилися до розуміння того, як помер король, відповідь не є однозначною, і існує п’ять основних теорій, в які вірять люди.

Малярія

Як вже згадувалося, нові дослідження вказують на хворобу, яка коштувала життя королю, хоча вона могла бути не єдиною причиною.

Реальність така, що, ймовірно, все набагато складніше, з низкою факторів, що вплинули на це.

Хвороба цілком могла підірвати його імунну систему і відправити його до гробниці, але що ще може бути причиною.

Вбивство

Дехто вважає, що хлопчика-короля було вбито, і цю версію висунув єгиптолог Роберт Браєр, який припустив, що пошкодження на потилиці Тута на рентгенівському знімку 1968 року схоже на удар.

Було троє підозрюваних у його вбивстві, першим з яких був Ай, наступник царя Тута, впливовий придворний з військовим минулим. Далі — Хоремхеб, впливова людина при дворі Тута, якого вважають справжнім тимчасовим спадкоємцем Тута, і який був усунутий на роль царя Аєм. Третя — сестра-дружина Тутанхамона Анхесенамун, яка своїм сумнозвісним листом до хетів намагалася сама захопити владу в Єгипті.

Хоча ця популярна теорія була б цікавою, більш ретельне сканування та обстеження мумії царя 2005 та 2016 років показало, що пошкодження на його черепі є побічним ефектом процесу муміфікації.

По суті, немає достатньо доказів, щоб підтвердити ці припущення.

Аварія колісниці

Дехто вважає, що покійний цар потрапив у смертельну аварію на колісниці, а пошкодження, завдані його тілу, вказують на те, що причиною смерті стала фізична травма.

Колісниці були частиною дозвілля еліти в Стародавньому Єгипті, і в гробниці царя Тута було знайдено шість розібраних колісниць, на яких зображено багато мистецьких творів, що зображують правителя верхи на колісниці.

З відсутніми ребрами, зламаною ногою і відсутнім серцем, дехто вважає, що цар Тутанхамон стік би кров’ю за лічені хвилини після аварії, якби не загинув внаслідок удару.

Але подальші дослідження показали, що відсутні ребра були присутні, коли тіло було розкопане, а органи, можливо, були пошкоджені, видалені або викрадені на початку 20-го століття.

Зламана нога

Складний перелом лівої ноги міг стати причиною його смерті, оскільки відсутність будь-яких ознак загоєння вказувала на те, що він зламав її незадовго до цього.

Можливо, в неї потрапила інфекція, і, як багато хто зробив би у світі без антибіотиків, в результаті він би помер внаслідок своєї травми.

Однак на лідера могли вплинути й інші проблеми зі здоров’ям, а перелом лише посилив їх.

Низка ускладнень

Хоча перелом ноги та малярія могли спричинити його смерть, аналіз мумії короля та його родини вказав на низку генетичних та медичних захворювань, які могли вплинути на нього.

Можливі стани включають: Синдром Марфана, синдром Клайнфельтера, синдром Фроліха, сколіоз і серповидноклітинна анемія.

Діагноз, поставлений 2012 року, також припустив, що у 18-річного хлопця скронева епілепсія, яка може пояснити релігійні видіння, пережиті історичними постатями, оскільки його батько і прадід говорили про них, пов’язані з сонцем або світлом.

Епілепсія також могла спричинити смерть, травми або задуху, які, можливо, вбили короля.

Нагадаємо, експертка пояснила, чому Тутанхамона муміфікували з ерегованим пенісом.