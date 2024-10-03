Експертка пояснила, чому Тутанхамона муміфікували з ерегованим пенісом

Експертка розповіла, чому Тутанхамона муміфікували з ерекцією.

Про це пише LADbible.

Хоча Тутанхамон жив і помер дуже давно, він є одним з фараонів Стародавнього Єгипту, про якого ми знаємо досить багато відтоді, як 102 роки тому була знайдена його гробниця.

Коли його гробницю знайшли, вона була відносно не розграбована і містила муміфіковані рештки короля. Його золота похоронна маска залишається одним з найпотужніших символів Стародавнього Єгипту, але є ще одна особливість його похоронних ритуалів, яка менш відома серед шанувальників того історичного періоду.

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За словами єгиптологині Саліми Ікрам, рідше обговорюваний факт про муміфіковані рештки Тутанхамона полягає в тому, що у нього був ерекція.

Вона пояснила, що коли його муміфіковане тіло досліджували, було виявлено, що "його член був ерегований" серед інших різних речей, пов'язаних з його рештками.

Його тіло було вкрите "чорним слизом", який виявився бітумом, а деякі порізи, зроблені на його тілі під час муміфікації, були не в традиційних місцях.

У розмові з National Geographic Ікран сказала: "Коли я дивилася на його муміфікацію, мені спало на думку, що, можливо, його муміфікували так, щоб він показував себе як відроджений бог Осіріс, тому що цар за життя – це бог Гор. Після смерті він перетворюється на бога Осіріса, бога мертвих, і Осіріс показаний, тому що він є відродженням, воскресінням і родючістю, з прямостоячим членом і темним кольором, тому що ця чорнота – те саме слово для Єгипту "кемет", означає "чорна земля", через чорну родючу землю, яку відклала повінь Нілу. І таким чином він показував себе як Осіріс".

Щодо того, як це пов'язано з тим, що царя поховали з ерегованим пенісом, Ікрам пояснила, що його батько Ехнатон "змінив релігію Єгипту". Під час правління батька традиційна єгипетська релігія та її різноманітні боги були відкинуті в сторону, щоб зосередитися на Атені, який спочатку був аспектом єгипетського бога сонця Ра, поки Ехнатон не вирішив, що він насправді кращий за всіх інших. Старий фараон закрив храми і переслідував прихильників інших богів, але коли він помер, його наступник Тутанхамон вирішив повернути все, як було.

Відновлення слави богів мало велике значення для стародавніх єгиптян, і Ікрам вважає, що те, що Тутанхамон стояв у центрі уваги протягом усього потойбічного життя, могло бути пов'язано з цим, щоб віддати шану Осірісу.

Нагадаємо, вчені показали, яким був Тутанхамон насправді. Дослідники створили справжній 3D-образ фараона.

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