Эксперт объяснила, почему Тутанхамона мумифицировали с эрегированным пенисом

Эксперт рассказала, почему Тутанхамона мумифицировали с эрекцией.

Об этом пишет LADbible.

Хотя Тутанхамон жил и умер очень давно, он является одним из фараонов Древнего Египта, о котором мы знаем достаточно много с тех пор, как 102 года назад была найдена его гробница.

Когда его гробницу обнаружили, она была относительно не разграблена и содержала мумифицированные остатки короля. Его золотая погребальная маска остается одним из самых мощных символов Древнего Египта, но есть еще одна особенность его погребальных ритуалов, которая менее известна среди почитателей того исторического периода.

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По словам египтолога Салимы Икрам, реже обсуждаемый факт о мумифицированных останках Тутанхамона состоит в том, что у него была эрекция.

Она объяснила, что когда его мумифицированное тело исследовали, было обнаружено, что "его член был эрегирован" среди других разных вещей, связанных с его остатками.

Его тело было покрыто "черной слизью", которая оказалась битумом, а некоторые порезы, сделанные на его теле во время мумификации, были не в традиционных местах.

В разговоре с National Geographic Икран сказала: "Когда я смотрела на его мумификацию, мне пришло в голову, что, возможно, его мумифицировали так, чтобы он показывал себя как возрожденный бог Осирис, потому что царь при жизни – это бог Гор. После смерти он превращается в бога Осириса, бога мертвых, и Осирис показан, потому что он является возрождением, воскресением и плодородием, с прямостоящим членом и темным цветом, потому что эта чернота – то же слово для Египта "кемет", означает "черная земля", через черную плодородную землю, которую отложило наводнение Нила. И таким образом он показывал себя как Осирис".

Относительно того, как это связано с тем, что царь был похоронен с эрегированным пенисом, Икрам объяснила, что его отец Эхнатон "изменил религию Египта". Во время правления отца традиционная египетская религия и ее разнообразные боги были отвергнуты в сторону, чтобы сосредоточиться на Атене, который первоначально был аспектом египетского бога солнца Ра, пока Эхнатон не решил, что он действительно лучше всех остальных. Старый фараон закрыл храмы и преследовал поклонников других богов, но когда он умер, его преемник Тутанхамон решил вернуть все, как было.

Восстановление славы богов имело большое значение для древних египтян, и Икрам считает, что то, что Тутанхамон стоял в центре внимания на протяжении всей потусторонней жизни, могло быть связано с этим, чтобы чтить Осириса.

Напомним, ученые показали, каким был Тутанхамон на самом деле. Исследователи создали настоящий 3D-образ фараона.

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