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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
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Де насправді знаходився Едемський сад: вчені представили нову теорію

Едемський сад міг розташовуватись біля Великої піраміди.

Автор публікації
Софія Бригадир Софія Бригадир
Де знаходився Едемський сад

Едемський сад

Комп’ютерний інженер доктор Костянтин Борисов припустив, що легендарний Едемський сад міг бути розташований не в Месопотамії, як вважається традиційно, а в Єгипті.

Про це повідомило видання Dailymail.

Своє дослідження він опублікував у 2024 році, ґрунтуючись на середньовічних картах, біблійних текстах та історичних свідченнях.

Згідно з Книгою Буття, Едемський сад мав річку, що розділялась на чотири рукави — Тигр, Євфрат, Гіхон і Пішон. Більшість учених вважають, що це територія Іраку. Проте Борисов наводить іншу інтерпретацію: Гіхон — це Ніл, Пішон — Інд, а отже, сад розташовувався в регіоні Єгипту.

Він посилається на середньовічну карту світу Mappa Mundi, де «Рай» зображений на півночі біля кругового «Океану». Ще більш вражаючим є твердження Борисова про те, що Велика піраміда Гізи стоїть на місці біблійного Дерева Життя. У Біблії сказано, що плід цього дерева дарує безсмертя. Дослідник звернув увагу на комп’ютерні моделі, які показали, що в камері піраміди концентруються заряджені частинки, утворюючи структуру, схожу на дерево з п’ятьма гілками.

Однак, як і раніше, точне місце існування саду залишається предметом дискусій.

Нагадаємо, на місці біблійної битви Давида та Голіафа трирічна дитина знайшла дивний амулет.

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