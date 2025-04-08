Де насправді знаходився Едемський сад: вчені представили нову теорію

Едемський сад

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Комп’ютерний інженер доктор Костянтин Борисов припустив, що легендарний Едемський сад міг бути розташований не в Месопотамії, як вважається традиційно, а в Єгипті.

Про це повідомило видання Dailymail.

Своє дослідження він опублікував у 2024 році, ґрунтуючись на середньовічних картах, біблійних текстах та історичних свідченнях.

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Згідно з Книгою Буття, Едемський сад мав річку, що розділялась на чотири рукави — Тигр, Євфрат, Гіхон і Пішон. Більшість учених вважають, що це територія Іраку. Проте Борисов наводить іншу інтерпретацію: Гіхон — це Ніл, Пішон — Інд, а отже, сад розташовувався в регіоні Єгипту.

Він посилається на середньовічну карту світу Mappa Mundi, де «Рай» зображений на півночі біля кругового «Океану». Ще більш вражаючим є твердження Борисова про те, що Велика піраміда Гізи стоїть на місці біблійного Дерева Життя. У Біблії сказано, що плід цього дерева дарує безсмертя. Дослідник звернув увагу на комп’ютерні моделі, які показали, що в камері піраміди концентруються заряджені частинки, утворюючи структуру, схожу на дерево з п’ятьма гілками.

Однак, як і раніше, точне місце існування саду залишається предметом дискусій.

Нагадаємо, на місці біблійної битви Давида та Голіафа трирічна дитина знайшла дивний амулет.