П’ять сезонних страв весни: готуйте їх щодня

Весняні страви

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Квітень дарує нам перші ніжні паростки зелені та свіжі весняні овочі, надихаючи на легкі та насичені вітамінами страви. Пропонуємо вам п’ять оригінальних рецептів, які подарують заряд бадьорості.

1. Картопляний салат зі щавлем: весняна свіжість у кожній ложці

Цей простий у приготуванні салат вражає своїм пікантним смаком та ароматом весни. Ніжна варена картопля чудово поєднується з освіжаючою кислинкою молодого щавлю, створюючи гармонійний дует.

Інгредієнти

500 г картоплі

1 великий пучок щавлю

2 ст. л. олії

1 ч. л. гірчиці (краще діжонської)

1 ст. л. лимонного соку

Сіль, чорний мелений перець до смаку

За бажанням: зелена цибуля, кріп

Приготування

Картоплю ретельно вимити та відварити в мундирі до готовності. Злегка остудити, почистити та нарізати кубиками середнього розміру.

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Щавель промити, обсушити та нарізати тонкими смужками.

У невеликій мисці змішати олію, гірчицю, лимонний сік, сіль та перець. Ретельно збити виделкою до однорідної консистенції.

У великій мисці з’єднати нарізану картоплю та щавель. Залити заправкою та обережно перемішати, щоб усі інгредієнти рівномірно покрилися соусом.

За бажанням додати дрібно нарізану зелену цибулю та кріп. Подавати салат теплим або холодним.

Салат з картоплею та щавлем

2. Запечені спаржеві рулетики з шинкою та сиром

Замість традиційної запіканки з молодої капусти, спробуйте ці вишукані та легкі рулетики. Соковита свіжа спаржа, обгорнута ароматними скибочками шинки та запечена під шаром розплавленого сиру, стане чудовою закускою або легкою вечерею.

Інгредієнти

500 г свіжої спаржі

100 г тонко нарізаної шинки

100 г твердого сиру (наприклад, пармезан, чеддер)

2 ст. л. оливкової олії

Сіль, чорний мелений перець до смаку

Приготування

Спаржу промити, відламати тверді кінчики. За бажанням можна злегка відварити спаржу у киплячій підсоленій воді протягом 2-3 хвилин, щоб вона стала ніжнішою, а потім відразу ж перекласти в крижану воду, щоб зупинити процес приготування. Обсушити.

Кожну спаржу обгорнути скибочкою шинки.

Викласти рулетики у форму для запікання, змащену оливковою олією.

Зверху посипати тертим сиром.

Запекти в розігрітій до 180°C духовці протягом 10-15 хвилин, доки сир не розплавиться та злегка не підрум’яниться. Подавати гарячими.

3. Суп-пюре з черемші: аромат весняного лісу у вашій тарілці

З приходом весни ліси та парки наповнюються неповторним ароматом дикого часнику, або черемші. Цей легкий та надзвичайно вітамінний суп не лише зігріє після весняної прохолоди, але й зарядить організм корисними речовинами.

Інгредієнти

1 великий пучок черемші

1 л курячого або овочевого бульйону

1 середня цибулина

1 ст. л. вершкового масла

1 ст. л. оливкової олії

Сіль, чорний мелений перець до смаку

За бажанням: сметана або вершки для подачі

Приготування

Черемшу ретельно промити та дрібно нарізати.

Цибулину почистити та дрібно нарізати.

У каструлі з товстим дном розтопити вершкове масло разом з оливковою олією. Обсмажити цибулю до м’якості (близько 5 хвилин).

Додати нарізану черемшу та готувати ще 2-3 хвилини, доки вона не осяде.

Влити бульйон, довести до кипіння, зменшити вогонь і варити протягом 10-15 хвилин.

Зняти суп з вогню та збити блендером до однорідної консистенції.

Повернути на вогонь, довести до кипіння, посолити та поперчити до смаку.

Подавати гарячим, за бажанням додавши ложку сметани або вершків.

Суп з черемші

4. Ревеневий пиріг: кисло-солодкий смак весняного десерту

Кисло-солодкий смак ревеню ідеально поєднується з хрустким тістом, створюючи незабутній весняний десерт, який сподобається всій родині.

Інгредієнти

Для тіста: 250 г борошна 125 г холодного вершкового масла 50 г цукрової пудри 1 яйце 1 ст. л. холодної води Щіпка солі

Для начинки: 500 г ревеню 150 г цукру (або до смаку) 1 ст. л. крохмалю Цедра половини лимона (за бажанням)



Приготування

Приготуйте тісто. У великій мисці змішати борошно, цукрову пудру та сіль. Додати нарізане кубиками холодне вершкове масло та розтерти руками в крихту. Додати яйце та холодну воду і швидко замісити однорідне тісто. Загорнути в харчову плівку та поставити в холодильник на 30 хвилин.

Приготуйте начинку. Ревень помити, очистити від жорстких волокон та нарізати шматочками завдовжки 2-3 см. У мисці змішати нарізаний ревінь з цукром, крохмалем та лимонною цедрою (за бажанням).

Розігріти духовку до 180°C.

Дістати тісто з холодильника та розділити на дві нерівні частини (більшу для основи, меншу для верху). Більшу частину розкачати та викласти у форму для пирога, сформувавши бортики.

Викласти на тісто начинку з ревеню.

Меншу частину тіста розкачати та накрити начинку зверху. Защипнути краї. За бажанням можна зробити надрізи на верхньому шарі тіста для виходу пари.

Випікати пиріг у розігрітій духовці протягом 40-50 хвилин, доки тісто не стане золотистим, а начинка м’якою. Дати пирогу трохи охолонути перед подачею.

5. Шпинатні мафіни: корисний весняний перекус

Ці незвичайні мафіни не лише приваблюють своїм яскравим зеленим кольором, але й є чудовим джерелом вітамінів та мінералів завдяки додаванню свіжого шпинату. Їх ніжний смак обов’язково сподобається як дорослим, так і дітям, і вони стануть чудовим варіантом для сніданку, перекусу або навіть пікніка.

Інгредієнти

150 г свіжого шпинату

150 г борошна

100 г цукру

2 яйця

80 мл рослинної олії

50 мл молока

1 ч. л. розпушувача

Щіпка солі

За бажанням: ванільний екстракт, тертий сир

Приготування

Розігріти духовку до 180°C. Підготувати формочки для мафінів, вставивши в них паперові капсули або змастивши олією.

Шпинат ретельно промити, обсушити та дрібно нарізати.

У великій мисці збити яйця з цукром до світлої піни. Додати рослинну олію та молоко, знову збити до однорідності. За бажанням додати кілька крапель ванільного екстракту.

В окремій мисці змішати борошно, розпушувач та сіль. Поступово додати сухі інгредієнти до рідких, обережно перемішуючи до утворення однорідного тіста.

Додати в тісто нарізаний шпинат та акуратно перемішати. За бажанням можна додати трохи тертого твердого сиру для пікантності.

Розкласти тісто по формочках, заповнюючи їх на 2/3 об’єму.

Випікати в розігрітій духовці протягом 20-25 хвилин, доки мафіни не стануть золотистими, а зубочистка, вставлена в центр, не виходитиме сухою.

Дістати мафіни з духовки та дати їм трохи охолонути у формочках, а потім перекласти на решітку до повного охолодження.

Шпінатні мафіни