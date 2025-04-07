Вчені назвали найотруйнішу істоту планети

Phyllobates terribilis / © wikipedia

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Золота жаба-дереволаз (Phyllobates terribilis) — одна з найотруйніших істот на планеті. Незважаючи на свій невеликий розмір — не більший за людський ніготь, — ця яскраво забарвлена амфібія містить смертельно небезпечну отруту. Її токсин настільки сильний, що одного дотику достатньо, аби вбити до десяти дорослих людей.

Про це пише видання YSTNews.

У тропічних лісах Колумбії мешкає одна з найотруйніших істот на планеті — золота жаба-дереволаз. Її яскраве забарвлення не маскує, а навпаки — попереджає про смертельну небезпеку. Такий колір — природний сигнал хижакам: «Не чіпай мене, я смертельно отруйна».

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Ця отруйна красуня здається крихітною: її довжина — від 2 до 5 см, а важить вона всього лише 1 грам. Незважаючи на розмір, небезпека — колосальна.

Секрет смертельної сили цієї малечі — у її шкірі. Вона виділяє батрахотоксин — токсин, настільки потужний, що може знищити десяток людей навіть у мікродозах. У природі це одна з найнебезпечніших істот.

Одна крапля — і нервова система «вимикається». Батрахотоксин зупиняє серце, паралізує тіло і не дає мозку подати сигнал на порятунок. Так діє отрута золотої жабки-вбивці.

Цікаво, що золота жаба не нападає: вона не кусається, не випускає отруту активним способом. Її отрута міститься в шкірі, і навіть дотик до неї може призвести до отруєння — токсини проникають через шкіру в організм.

Місцеві жителі змащують отрутою жаб свої стріли. Її сила настільки велика, що навіть одна така стріла може швидко вбити тварину або ворога.

Попри смертельну репутацію, отрута цієї жаби не проникає крізь здорову шкіру. Небезпека виникає лише тоді, коли на тілі є порізи або відкриті ранки.

Цікаво, що у неволі золота жаба-дереволаз повністю втрачає свою отруйність. Це пов’язано з тим, що вона не виробляє батрахотоксин самостійно — токсин потрапляє в її організм із їжею. У дикій природі жаба харчується певними видами мурах, термітів і жуків, які накопичують отруйні речовини з рослин. Отже, формується ланцюг: рослина → комаха → жаба → потенційна смерть.

Нагадаємо, самки жаб інсценують свою смерть, щоб уникнути сексу. Такі хитрощі їм необхідні, щоб вижити.