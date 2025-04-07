Ученые назвали самое ядовитое существо планеты

Phyllobates terribilis / © wikipedia

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Золотая лягушка -дереволаз (Phyllobates terribilis) — одно из самых ядовитых существ на планете. Несмотря на свой небольшой размер — не больше человеческого ноготь, — эта ярко окрашенная амфибия содержит смертельно опасный яд. Ее токсин настолько силен, что одного прикосновения достаточно, чтобы убить до десяти взрослых людей.

Об этом пишет издание YSTNews.

В тропических лесах Колумбии обитает одно из самых ядовитых существ на планете — золотая лягушка-дереволаз. Ее яркая расцветка не маскирует, а наоборот — предупреждает о смертельной опасности. Такой цвет — естественный сигнал хищникам: «Не трогай меня, я смертельно ядовита».

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Эта ядовитая красавица кажется крохотной: ее длина — от 2 до 5 см, а весит она всего лишь 1 грамм. Несмотря на размер, опасность — колоссальная.

Секрет смертельной силы этого малыша — в его коже. Она выделяет батрахотоксин — токсин, настолько мощный, что может уничтожить десяток людей даже в микродозах. В природе это одно из самых опасных существ.

Одна капля — и нервная система «выключается». Батрахотоксин останавливает сердце, парализует тело и не дает мозгу подать сигнал на спасение. Так действует яд золотой лягушки-убийцы.

Интересно, что золотая лягушка не нападает: она не кусается, не испускает яд активным способом. Ее яд содержится в коже, и даже прикосновение к ней может привести к отравлению — токсины проникают через кожу в организм.

Местные жители смазывают ядом лягушек свои стрелы. Ее сила столь велика, что даже одна такая стрела может быстро убить животное или врага.

Несмотря на смертельную репутацию, яд этой лягушки не проникает через здоровую кожу. Опасность возникает только тогда, когда на теле порезы или открытые ранки.

Интересно, что у неволи золотая лягушка-дереволаз полностью теряет свое ядовитость. Это связано с тем, что она не производит батрахотоксин самостоятельно — токсин попадает в ее организм с пищей. В дикой природе лягушка питается определенными видами муравьев, термитов и жуков, накапливающих ядовитые вещества из растений. Итак, формируется цепь: растение → насекомое → лягушка → потенциальная смерть.

Напомним, самки лягушек инсценируют свою смерть, чтобы избежать секса. Такие уловки им необходимы, чтобы выжить.