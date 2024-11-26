Цифровий художник відтворив обличчя бабусі Тутанхамона (відео)

Риси обличчя були відтворені на основі добре збереженої кісткової структури.

Цифровий художник відновив вигляд королеви Тії, бабусі Тутанхамона, використовуючи її муміфіковані залишки віком 3,400 років.

Про це повідомило видання Daily Mail.

Завдяки сучасним технологіям, на її добре збережену кісткову структуру, були накладені риси обличчя: очі, ніс, рот, а також волосся, брови, вії та навіть веснянки, що оживили образ.

Королева Тія була Великою королівською дружиною фараона Аменхотепа III та матір'ю Аменхотепа IV, відомого як Ахенатен. Її син, Ахенатен, став батьком Тутанхамона.

Мумія Тії була виявлена в 1898 році у гробниці Аменхотепа II в Долині Царів, але її ідентифікація була підтверджена лише в 2010 році завдяки аналізу ДНК. Королева Тія пішла з життя у віці від 40 до 60 років.

Нагадаємо, жахливе дослідження точно спрогнозувало, скільки людей загине внаслідок зміни клімату до 2100 року.

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