У річці Ніл знайдено втрачені різьблення діда Тутанхамона та інших фараонів – фото

Археологи виявили на дні річки Ніл ієрогліфічні наскельні малюнки декількох видатних фараонів, зокрема предка царя Тутанхамона.

Знахідка надає "нову історичну інформацію" про їхнє легендарне правління протягом декількох епох, повідомляє Міністерство туризму і старожитностей Єгипту.

Ілюстрації містять зображення царя Аменхотепа III, діда царя Тутанхамона, який правив від 1390-го до 1353 року до н.е., повідомляє Smithsonian Magazine.

На вкритій водоростями скелі також був зображений Тутмос IV, відомий своїми ясновидними снами про Великого Сфінкса Гізи під час свого правління від 1400 до 1390 року до нашої ери.

На дні річки Ніл виявили ієрогліфічні наскельні малюнки / Фото: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Також були знайдені зображення Псамтіка II (595-589 рр. до н.е.) і Апріса, який правив у 589-570 рр. до н.е.

Дослідники занурилися в глибини знаменитої річки в Асуані – приблизно за 10 годин на південь від великих пірамід Гізи і недалеко від історичних "гробниць вельмож" на західному березі Нілу.

На дні річки Ніл виявили ієрогліфічні наскельні малюнки / Фото: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Ця територія відігравала важливу роль у захисті Єгипту від вторгнень з боку суперницького королівства Нубії на півдні, а також була домівкою для багатьох визначних пам'яток, серед яких 33 нещодавно знайдені гробниці, вбудовані в схил пагорба.

Значна частина сучасних досліджень навколо Асуана була зупинена у 1960-х, коли було розпочато проєкт будівництва дамби для запобігання повеней Нілу в регіоні.

На дні річки Ніл виявили ієрогліфічні наскельні малюнки / Фото: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Експерти Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) намагалися зберегти якомога більше історичного регіону, але багато артефактів було випадково втрачено.

Тепер, за словами міністерства, "вперше" водосховище навколо Асуана обстежують на предмет виявлення більшої кількості артефактів.

"Оскільки ділянка залишається в хорошому стані, місія змогла повністю задокументувати її", - йдеться оголошенні, і науковці натхненні цією знахідкою.

Професор Ессекського університету Вільям Карратерс зазначив, що знахідка свідчить про те, що в основі Нілу збереглися більш давні реліквії.

Нагадаємо, вчені показали, яким був Тутанхамон насправді. Дослідники створили справжній 3D-образ фараона.

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