Археологи виявили нові докази біблійної історії про Мойсея та поневіряння євреїв

Археологи розкрили таємниці біблійного міста, що знаходилося на території Землі Обітованої, де ізраїльтяни оселилися після того, як Мойсей вивів їх зі Стародавнього Єгипту.

Про це пише Daily Mail.

У Біблії сказано, що євреї досягли Землі Обітованої, також відомої як Ханаан, приблизно 1406 або 1407 року до нашої ери. Перед цим їм довелося 40 років поневірятися пустелею.

Археологи виявили зламану ручку глечика, на якій було написано ім'я царя Юдеї Єзекії, описаного в Біблії, що надало додаткові докази біблійної історії Мойсея.

Згідно з Біблією, керівництво над групою євреїв узяв на себе Ісус Навин, який привів їх у Землю Обітовану через річку Йордан. Місто Заноах згадується в Книзі Ісуса Навина.

Археологи виявили стіни, що складаються з рядів великих білих каменів, які, на їхню думку, слугували підпірними стінками сільськогосподарських терас, що використовували для створення рівних площ для посадки і захисту ґрунту від ерозії.

Також під час розкопок також було виявлено глиняний посуд. Фрагменти кераміки були розкидані по всій території розкопок, водночас приблизно 20% знахідок датуються часом прибуття євреїв після 40 років мандрів пустелею. Решта були створені протягом наступних 900 років.

Археологи не уточнили, коли вони були виготовлені, а лише сказали, що це були бронзові прикраси. Інші докази того, що стародавні люди колись жили в цьому регіоні, включали залізні інструменти, цвяхи різних розмірів.

Раніше стало відомо, що під час археологічних розкопок учені розкопали секретну гробницю давньоєгипетського генерала, який керував армією іноземних найманців.

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