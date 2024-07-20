Таємниця вбивства Фаріон: що знають сусіди, колеги та поліція

Правоохоронці ще не знайшли та не затримали вбивцю мовознавиці та активістки Ірини Фаріон. Вбивство трапилося 19 липня у Львові.

Як розповіли ТСН.ua львів’яни, на виїздах з міста спостерігаються посилені патрулі правоохоронців.

"Я зранку, 20 липня, побачив, що патрулі хоч і присутні, але масово не зупиняють автомобілі для перевірки. Можливо, мають орієнтування на якусь конкретну людину чи автівку", - розповів нам містянин, який проживає недалеко від місця вбивства Ірини Фаріон.

У поліції Львівської області підтвердили, що пошуки стрільця станом на першу половину дня ще тривали.

"Тривають спільні заходи поліції з СБУ. Встановлюємо та розшукуємо, перевіряємо інформацію", - повідомила ТСН.ua речниця поліції Львівщини Світлана Добровольська.

За офіційними даними правоохоронців, наразі немає якоїсь однієї домінуючої та підтвердженої версії вбивства.

Раніше міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко назвав основні версії злочину: громадська та політична діяльність, особиста неприязнь. Слідчі перевіряють й інші версії та мотиви злочину, зокрема замовне вбивство.

Своєю чергою, один з депутатів Львівської міської ради, Ігор Зінкевич, який мешкає недалеко від будинку Фаріон, розповів нам, що в момент вбивства через вимушені відключення світла не працювали ті відеокамери, які б могли допомогти слідству.

"Камери виключились о 17.45, а увімкнулись о 19.40. Вбивство сталось десь о 19.26-19.27. Відеонагляду не було через відсутність світла. Але це не говорить про те, що немає інших камер", - зазначив Ігор Зінкевич.

З його слів, погрози на адресу Фаріон були завжди через її принципову позицію щодо української мови та радикальні погляди на життя.

"Вона принципово ставилася до суржиків", - сказав Зінкевич та додав, що недодоброзичливців у неї було достатньо.

"Така її радикальна позиція, напевно, когось лякала, а когось відштовхувала. Я не є представником слідства, але маю таку особисту думку щодо версій: стріляти могла людина з якимись психічними відхиленнями. Люди кажуть, що біля будинку тривалий час сидів хлопець у нетиповому для спеки одязі. Другий варіант – особиста образа. Тобто стрілець міг мати образу на неї. Третій варіант, який теж припускаю – замовне вбивство. Ким саме – запитання. Наприклад, Росія підшукує людей, які мають матеріальну або психологічну нестабільність, людей, яких можуть використовувати. Відкидати такий варіант не можна", - каже Зінкевич.

Донька Ірини Фаріон, Софія, в соцмережі опублікувала декілька фото своєї матері та підписала їх двома словами: "Вирвали серце".

Нагадаємо, у Львові Ірину Фаріон атакував чоловік, який вистрілив їй в голову з пістолета без глушника. Політикиню госпіталізували у важкому стані і за декілька годин вона померла. Лікарі зазначили, що її смерть настала через серцеву недостатність.

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