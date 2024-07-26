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Як зробити хвіст "без гумки"

Як зробити хвіст "без гумки"

Як зробити хвіст "без гумки" / Фото: Credits

Якщо ви думаєте, що хвіст – це банально, спробуйте зробити цю зачіску і ви зміните думку.

Фешнблогерка Nichole Ciotti показала цікавий варіант звичайного хвоста, з яким ви матимете чудовий вигляд.

Що робити:

  • Верхню частину волосся (десь ¾) розділіть на проділ і закріпіть затискачем на маківці, щоб вони вам не заважали;
  • Решту волосся розділіть на дві рівні частини та перенесіть вперед, на плечі (див. відео);
  • Зніміть затискач та розпустіть волосся;
  • Потім візьміть два пасма спереду і зробіть вузол над верхньою частиною волосся;
  • Хвостики вузла пустіть під низ хвоста і закріпіть прозорою гумкою;
  • Підтягніть обережно хвіст і вузол.

Готово!

У коментарях підписники оцінили цю зачіску і сказали, що вона ідеально підходить тим, хто має рівне волосся.

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