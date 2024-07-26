Як зробити хвіст "без гумки"

Якщо ви думаєте, що хвіст – це банально, спробуйте зробити цю зачіску і ви зміните думку.
Фешнблогерка Nichole Ciotti показала цікавий варіант звичайного хвоста, з яким ви матимете чудовий вигляд.
Що робити:
- Верхню частину волосся (десь ¾) розділіть на проділ і закріпіть затискачем на маківці, щоб вони вам не заважали;
- Решту волосся розділіть на дві рівні частини та перенесіть вперед, на плечі (див. відео);
- Зніміть затискач та розпустіть волосся;
- Потім візьміть два пасма спереду і зробіть вузол над верхньою частиною волосся;
- Хвостики вузла пустіть під низ хвоста і закріпіть прозорою гумкою;
- Підтягніть обережно хвіст і вузол.
Готово!
У коментарях підписники оцінили цю зачіску і сказали, що вона ідеально підходить тим, хто має рівне волосся.
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