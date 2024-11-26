Вчені розкрили секрет джерела тепла навколо Чумацького Шляху

Астрономи виявили, що навколо Чумацького Шляху існує величезна сфера гарячого газу, і змогли пояснити механізм її існування. Виявлено загадкове джерело, яке передає тепло з нашої галактики до її околиць.

Дослідження опубліковано в The Astrophysical Journal пише Phys.

Чумацький Шлях, окрім сотень мільярдів зірок, містить також значні запаси міжзоряного газу, який відіграє ключову роль у формуванні нових світил. Однак через його високу розрідженість точно оцінити об’єм цього газу досі не вдалося.

Кілька десятків років тому астрономи виявили, що нашу галактику оточує величезна сфера гарячого газу. Її діаметр оцінили приблизно в 700 000 світлових років, що приблизно у 7 разів перевищує розмір Чумацького Шляху. Температура цього газу досягає декількох мільйонів градусів Цельсія, що вже є вражаючим показником.

Згодом вчені зафіксували в цій сфері газ із ще більш високою температурою, яка сягає 10 мільйонів градусів Цельсія. Однак залишалося незрозумілим, яке джерело енергії підтримує таку екстремальну температуру. Подальші дослідження дозволили астрономам знайти пояснення: вони дійшли висновку, що за нагрівання газу відповідають специфічні процеси, які відбуваються у самій галактиці, й це забезпечує підтримку високих температур у навколишньому середовищі.

Ознаки існування надгарячого газу навколо Чумацького Шляху були зафіксовані завдяки рентгенівському випромінюванню, яке цей газ випускає. Крім того, його присутність була виявлена у спектрах світла, що випромінюється трьома далекими квазарами — дуже яскравими ядрами віддалених галактик, які виникають через активність масивних чорних дір. Газ проявляється як поглинаюче середовище, через яке проходить світло цих квазарів.

Водночас дослідження показало, що газ, який випромінює рентгенівське світло, та газ, що проявляється у вигляді поглинаючого середовища, є різними за своїми характеристиками. Рентгенівське випромінювання створюється виключно дуже гарячим газом, розташованим навколо нашої галактики.

Вчені дійшли висновку, що джерелом цього гарячого газу є вибухи масивних зірок у різних частинах галактичного диска. Коли зірки перетворюються на наднові, вони нагрівають навколишній газ до екстремально високих температур і насичують його важкими хімічними елементами, такими як сірка, магній і неон, що утворюються під час цих вибухів.

Цей газ, нагрітий вибухами, піднімається з галактичного диска в навколишній космос, де взаємодіє з міжгалактичним середовищем. Після нагрівання він поступово остигає, а частина матеріалу, можливо, повертається назад у галактику.

На думку вчених, поєднання активного зореутворення і вибухів масивних зірок є ключовими причинами існування гарячої газової сфери навколо Чумацького Шляху. Цей процес забезпечує нагрівання і формування структури, що оточує нашу галактику.

Нагадаємо, телескоп "Хаббл" зробив дивовижне фото процесу формування передпланетної туманності. На цьому знімку зображено одну з найдосконаліших геометричних форм, створених у космосі.

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