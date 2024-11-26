Ученые раскрыли секрет источника тепла вокруг Млечного Пути

Астрономы обнаружили, что вокруг Млечного Пути существует огромная сфера горячего газа и смогли объяснить механизм ее существования. Выявлен загадочный источник, который передает тепло из нашей галактики в ее окрестности.

Исследование опубликовано в The Astrophysical Journal пишет Phys.

Млечный Путь, кроме сотен миллиардов звезд, содержит также значительные запасы межзвездного газа, играющего ключевую роль в формировании новых светил. Однако из-за его высокой разреженности точно оценить объем этого газа до сих пор не удалось.

Несколько лет назад астрономы обнаружили, что нашу галактику окружает огромная сфера горячего газа. Ее диаметр оценили примерно в 700 000 световых лет, что примерно в 7 раз превышает размер Млечного Пути. Температура этого газа достигает нескольких миллионов градусов Цельсия, что уже является поразительным показателем.

Впоследствии ученые зафиксировали в этой сфере газ с еще более высокой температурой, достигающей 10 миллионов градусов Цельсия. Однако оставалось непонятным, какой источник энергии поддерживает столь экстремальную температуру. Дальнейшие исследования позволили астрономам найти объяснение: они пришли к выводу, что за нагревание газа отвечают специфические процессы, происходящие в самой галактике, что обеспечивает поддержание высоких температур в окружающей среде.

Признаки существования сверхгорячего газа вокруг Млечного Пути были зафиксированы благодаря рентгеновскому излучению, которое этот газ испускает. Кроме того, его присутствие было обнаружено в спектрах света, излучаемого тремя дальними квазарами — очень яркими ядрами отдаленных галактик, возникающих из-за активности массивных черных дыр. Газ проявляется как поглощающая среда, через которую проходит свет этих квазаров.

В то же время исследование показало, что газ, излучающий рентгеновский свет, и газ, проявляющийся в виде поглощающей среды, различны по своим характеристикам. Рентгеновское излучение создается исключительно очень горячим газом, расположенным вокруг нашей галактики.

Ученые пришли к выводу, что источником этого горячего газа есть взрывы массивных звезд в разных частях галактического диска. Когда звезды превращаются в сверхновые, они нагревают окружающий газ до экстремально высоких температур и насыщают его тяжелыми химическими элементами, такими как сера, магний и неон, образующиеся при этих взрывах.

Этот газ, нагретый взрывами, поднимается с галактического диска в окружающий космос, где взаимодействует с межгалактической средой. После нагревания он постепенно остывает, а часть материала, возможно, возвращается в галактику.

По мнению ученых, сочетание активного звездообразования и взрывов массивных звезд являются ключевыми причинами существования горячей газовой сферы вокруг Млечного Пути. Этот процесс обеспечивает нагрев и формирование структуры, окружающей нашу галактику.

Напомним, телескоп "Хаббл" сделал удивительное фото процесса формирования предпланетной туманности. На этом снимке изображена одна из самых совершенных геометрических форм, созданных в космосе.

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