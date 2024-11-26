"Двигайтесь быстро!": ГУР перехватило новый разговор солдат КНДР (видео)

Из разговора можно заключить, что северокорейцы оказались в ловушке.
Украинские разведчики перехватили новый разговор военных КНДР, которых РФ разместила в Курской области. Очередной в рации северный кореец проводит сеанс проверки связи. "Двигайтесь быстро", говорит он, подгоняя солдат.
Об этом говорится в перехвате, обнародованном ГУР МО.
Диалог КНДРовцев
– Слышу хорошо!
– Внимание! Говорю, что пока (какая-то) машина не работает, двое выходите вперед.
- Смотри, смотри.
- "Япошка", связь.
– Слышу вас хорошо!
— Быстро, говорю, нам нужно двигаться быстро. Выходите быстро, быстро... Двигаемся назад.
– Это я.
Ранее украинские разведчики уже перехватывали радиопереговоры привлеченных Россией к войне против Украины военных КНДР. Северные корейцы, расположенные в Курской области, ведут эфир на корейском. В разговоре КНДРовец сначала вызывает "ремонтника", а затем приказывает группе немедленно возвращаться.
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