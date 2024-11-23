В ГУР назвали главную цель путинской армии к концу зимы

Три года уже длится так называемое российское "сво".

Главной задачей путинской армии на осенне-зимний период является выход на границы Донецкой и Луганской областей. Оккупанты преследуют стратегическую цель — полный контроль территории Украины.

Об этом заявил заместитель руководителя ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий, сообщает "Укринформ".

"Зимой будет три года так называемой "сво". Задача "сво" была какая? "Увольнение" Донецкой и Луганской областей. Да, корректируются планы, но эта цель никуда не делась. А стратегическая цель — полный контроль территории Украины", — заявил Скибицкий.

Представитель ГУР отмечает, что российские войска пытаются поддерживать темп наступления путем опрокидывания оперативных резервов — "перегруппировка из одного района боевых действий в другой".

"Раз – и перебросили в Курскую область. Сейчас другие перемещения идут, и это влияет. Они подтягивают оперативные резервы, которые могут использовать на любом направлении. Их задача сейчас – поддерживать темп наступления", – пояснил Скибицкий.

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