Удары ВСУ вглубь России: эксперт назвал цели ракеты ATACMS

Украина будет бить по важной военной инфраструктуре.

Целями ВСУ для ударов дальнобойными ракетами ATACMS на территории России станет, прежде всего, военная инфраструктура.

Об этом заявил военный эксперт, директор по развитию информационно консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых, заявил он в эфире Сurrenttime.

По его словам, целями для ударов дальнобойными ракетами ВСУ могут стать военные объекты в Курской области.

"Если говорить о Курской области, то это, конечно, удары на оперативную глубину, чтобы обеспечить уничтожение логистических путей поставок войск, которые там могут вести боевые действия, склады оперативного уровня и другие объекты", — рассказал Рябых.

Напомним, президент США Джо Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ. Ракеты, по данным NYT, будут применяться против российских и северокорейских войск для защиты украинских сил в Курской области.

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