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Зеленский назвал причину, по которой Украина может проиграть войну

Зеленский назвал причину, по которой Украина может проиграть войну

Владимир Зеленский. / Фото: Associated Press

Путин слабее США, отмечает президент.

Пока решение об окончании войны зависит от диктатора РФ Владимира Путина. Впрочем, еще больше зависит от Соединенных Штатов Америки и ее помощи Украине.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Fox News.

"Я уверен, что на сегодняшний день это (решение о прекращении этой войны — Ред.) зависит от Путина. Он может это сделать. Он может захотеть и закончить эту войну. Но это гораздо больше зависит от Соединенных Штатов Америки. Путин слабее США. Президент Соединенных Штатов Америки имеет силу, полномочия и оружие, и он может снизить цену на энергоносители", — подчеркнул Зеленский.

Украинский лидер спросил, сможет ли новоизбранный президент США Дональд Трамп повлиять на Путина, чтобы он прекратил войну? Зеленский ответил утвердительно, потому что "он (Трамп — Ред.) гораздо сильнее Путина", а "Соединенные Штаты оказывают очень большое влияние". Также, по словам Зеленского, "США сильнее, экономика, сильнее".

"Если они (Штаты – Ред.) будут сокращать (помощь – Ред.), я думаю, мы проигрываем. Конечно, все равно мы останемся и будем бороться. У нас есть производство, но его недостаточно, чтобы преобладать. Думаю, что этого недостаточно, чтобы выжить. Если таковым будет американский выбор, то будем решать, что нам делать", — заявил Зеленский.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не откажется от права на всю свою территорию и не разрешит использовать государство в предвыборных баталиях.

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