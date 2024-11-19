Зеленский ответил, уступит ли Украина территорию

Украина не откажется от права на всю свою территорию и не позволит использовать государство в предвыборных баталиях.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Верховной Раде 19 ноября.

"Мы не торгуем суверенитетом, безопасностью или будущим Украины. Мы не откажемся от прав Украины на всю свою территорию. Мы точно не позволим никому использовать наше государство в чьих-то предвыборных баталиях в Европе. За счет Украины выиграть не получится. Вместе с Украиной. Вместе с Украиной выиграть можно. И только так", — подчеркнул украинский лидер.

По словам Зеленского, Киев "не откажется от рационального подхода к гарантированию прав нашего государства". Именно поэтому, добавил президент, "мы должны действовать быстро, должны действовать мудро".

Напомним, во время выступления в парламенте Зеленский заявил, что мы должны закончить эту войну так, чтобы Путин в Украину не вернулся. Он подчеркнул, что украинские бойцы дали и продолжают давать достойный отпор врагу.

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