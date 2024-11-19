Российский командир солгал генералам об "успехах" под Лиманом — ГУР

Командир дивизии придумал бои на окраине Ямполевки и прорыв в Торское.

Командир 67-й мотострелковой дивизии вооруженных сил России наврал генералам об успехах оккупантов под Лиманом Донецкой области.

Об этом сообщили в ГУР Минобороны Украины.

По данным разведки, накануне командир российской 67-й мотострелковой дивизии докладывал командующему 25-й армией Московского военного округа генерал-майору Юсупову о якобы успехах под Лиманом.

"Чтобы не потерпеть расправу за причиненные Силами безопасности и обороны Украины потери, комдив российских мотострелков соврал генералу Юсупову о якобы боях на окраине Ямполевки и прорыве захватчиков в Торске, что не соответствует действительности", — говорится в заявлении ГУР.

Там заметили, что ложь или искаженная информация в докладах по ситуации на фронте военному руководству – характерное и распространенное на всех звеньях управления российскими силами явление.

К слову, накануне ГУР перехватило разговор российских оккупантов, в котором командир приказал совершить военное преступление – расстрелять пленного.

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