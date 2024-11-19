Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Стало известно, где продвинулся враг – Deep State

Стало известно, где продвинулся враг – Deep State

Российская армия пытается продвигаться вперед. / Фото: Associated Press

Враг продолжает атаку.

Карта боевых действий на фронте обновлена.

Об этом сообщает аналитики канала Deep State.

В частности, враг продвинулся в Калиновке, Торецке, Курахово, Берестках, возле Временного Яра, Погребков, Юрьевки, Раздольного.

Ранее в ГУР сообщили, что масштабные потери России на фронте среди офицеров младшего звена принуждают Россию к очередным попыткам расширить объемы их подготовки.

Читайте также :

«Хищники» в помощь ВСУ: волонтеры доставляют на передовую Багги на базе »Жигуля»

«Хищники» в помощь ВСУ: волонтеры доставляют на передовую Багги на базе »Жигуля»

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация