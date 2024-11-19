Стало известно, где продвинулся враг – Deep State

Враг продолжает атаку.
Карта боевых действий на фронте обновлена.
Об этом сообщает аналитики канала Deep State.
В частности, враг продвинулся в Калиновке, Торецке, Курахово, Берестках, возле Временного Яра, Погребков, Юрьевки, Раздольного.
Ранее в ГУР сообщили, что масштабные потери России на фронте среди офицеров младшего звена принуждают Россию к очередным попыткам расширить объемы их подготовки.
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