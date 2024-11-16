Как РФ решает проблему с дефицитом младших офицеров: данные ГУР

Масштабные потери России на фронте среди офицеров младшего звена принуждают Россию к очередным попыткам расширить объемы их подготовки.

Об этом сообщили в ГУР МОУ.

"Масштабные потери России на фронте среди офицеров младшего звена принуждают Россию к очередным попыткам расширить объемы их подготовки. На базе гражданских высших учебных заведений государство-агрессор создает центры военной подготовки, где должны проводить базовую выучку командиров взводов, артиллерийских батарей и заместителей командиров", – говорится в сообщении.

По данным разведки, младший офицер российской армии выполняет функцию погонщика пехоты на штурм прямо на поле боя. Это объясняет высокий уровень потерь и, как следствие, острый дефицит лейтенантов в России.

Согласно планам врага, к концу 2024-го в России должны были запустить 33 новых центра военной подготовки в дополнение к почти сотне имеющихся.

"Очередная активизация вождей в Москве вымуштровать еще больше свежих лейтенантов свидетельствует, что кадровый кризис командного состава российской оккупационной армии усугубляется", — добавили в разведке.

Напомним, Генштаб сообщил, что по состоянию на утро 16 ноября 2024 года ВСУ уничтожили 719 240 российских оккупантов. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1650 российских военных.

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