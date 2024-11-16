Як РФ вирішує проблему із дефіцитом молодших офіцерів: дані ГУР

Масштабні втрати Росії на фронті серед офіцерів молодшої ланки примушують Росію до чергових спроб розширити обʼєми їхньої підготовки.

Про це повідомили в ГУР МОУ.

"Масштабні втрати Росії на фронті серед офіцерів молодшої ланки примушують Росію до чергових спроб розширити обʼєми їхньої підготовки. На базі цивільних вищих навчальних закладів держава-агресор створює центри військової підготовки, де мають проводити базовий вишкіл командирів взводів, артилерійських батарей та заступників командирів рот", – йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, молодший офіцер російської армії виконує функцію погонича піхоти на штурм безпосередньо на полі бою. Це пояснює високий рівень втрат і, як наслідок, гострий дефіцит лейтенантів у Росії.

Згідно з планами ворога, до кінця 2024-го у Росії мали запустити 33 нові центри військової підготовки на додачу до майже сотні наявних.

"Чергова активізація вождів у Москві вимуштрувати ще більше свіжих лейтенантів свідчить, що кадрова криза командного складу російської окупаційної армії поглиблюється", - додали у розвідці.

Нагадаємо, Генштаб повідомив, що станом на ранок 16 листопад 2024 року ЗСУ знищили 719 240 російських окупантів. За минулу добу ліквідовано ще 1650 російських військових.

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