Втрати Росії станом на 16 листопада: Генштаб оновив дані

За добу окупанти втратили ще 8 танків, 26 броньованих машин і 28 артсистем.
Станом на ранок 16 листопад 2024 року ЗСУ знищили 719 240 російських окупантів. За минулу добу ліквідовано ще 1650 російських військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
- особового складу ‒ близько 719240 (+1650) осіб,
- танків ‒ 9338 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 18994 (+26) од,
- артилерійських систем – 20520 (+28) од,
- РСЗВ – 1252 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 999 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18914 (+28),
- крилаті ракети ‒ 2641 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни ‒ 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 29236 (+69) од,
- спеціальна техніка ‒ 3651 (+6).
Раніше повідомлялося, що у РФ були помічені перші далекобійні САУ з КНДР.
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