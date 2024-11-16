Втрати Росії станом на 16 листопада: Генштаб оновив дані

За добу окупанти втратили ще 8 танків, 26 броньованих машин і 28 артсистем.

Станом на ранок 16 листопад 2024 року ЗСУ знищили 719 240 російських окупантів. За минулу добу ліквідовано ще 1650 російських військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу ‒ близько 719240 (+1650) осіб,

танків ‒ 9338 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 18994 (+26) од,

артилерійських систем – 20520 (+28) од,

РСЗВ – 1252 (+0) од,

засоби ППО ‒ 999 (+0) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18914 (+28),

крилаті ракети ‒ 2641 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни ‒ 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 29236 (+69) од,

спеціальна техніка ‒ 3651 (+6).

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Раніше повідомлялося, що у РФ були помічені перші далекобійні САУ з КНДР.

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