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Втрати Росії станом на 16 листопада: Генштаб оновив дані

Втрати Росії станом на 16 листопада: Генштаб оновив дані

Нові дані про втрати РФ від Генштабу / Фото: Associated Press

За добу окупанти втратили ще 8 танків, 26 броньованих машин і 28 артсистем.

Станом на ранок 16 листопад 2024 року ЗСУ знищили 719 240 російських окупантів. За минулу добу ліквідовано ще 1650 російських військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу ‒ близько 719240 (+1650) осіб,
  • танків ‒ 9338 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 18994 (+26) од,
  • артилерійських систем – 20520 (+28) од,
  • РСЗВ – 1252 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 999 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18914 (+28),
  • крилаті ракети ‒ 2641 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни ‒ 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 29236 (+69) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3651 (+6).
© Генеральний штаб ЗСУ / Facebook
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Раніше повідомлялося, що у РФ були помічені перші далекобійні САУ з КНДР.

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