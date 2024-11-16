Рівненські поліцейські видворили з України 25-річну громадянку РФ

Після розлучення росіянка не мала підстав продовжити посвідку на проживання.

У Рівненській області правоохоронці виявили 25-річну нелегалку з РФ і видворили її за межі України.

Про це передає поліція Рівненської області.

На 25-річну нелегалку склали адміністративний протокол за ст. 203 КУпАП (порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні).

За словами правоохоронців, жінка прибула до України у лютому 2021 року та вийшла заміж. Із початком повномасштабного вторгнення розлучилася, відтак продовжити посвідку на проживання підстав не мала. Отже, проживала на території України, у Рівному, нелегально.

Наприкінці 2022 року міграційна поліція викрила іноземку: на неї склали адмінпротокол та прийняли рішення про примусове повернення в країну походження.

Однак, вимоги порушниця не виконала, тож до неї застосували заходи адміністративного впливу, зокрема склали адмінпротокол та доставили до пункту тимчасового перебування іноземців.

15 листопада громадянку РФ доправили до кордону із третьою країною, де і було виконано рішення про примусове видворення нелегалки із забороною в’їзду до України терміном 5 років.

Раніше в Україні спіймали зрадника, який 2014 року вивісив російський прапор над Луганською ОДА.

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