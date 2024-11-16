РФ надранок атакувала Запоріжжя "Шахедами" – деталі атаки

За попередньою інформацією, минулося без постраждалих.

Надранок, 16 листопада, російські окупанти вкотре атакували Запоріжжя своїми "Шахедами".

Про це розповів очільник Запорізької ОВА, ексбранець Кремля Іван Федоров.

"Під ранок росіяни атакували Запоріжжя та Запорізький район "шахедами". Пошкоджений обʼєкт критичної інфраструктури", – пише Федоров.

За попередньою інформацією, минулося без постраждалих.

Вибуховою хвилею понівечені торгові приміщення та дорожнє покриття. Інші руйнування встановлюються.

Нагадаємо, що цієї ночі, 16 листопада, у Києві ворожий дрон впав на багатоповерхівку.

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