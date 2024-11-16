У Японії померла 101-річна принцеса Мікаса

У віці 101 року пішла з життя японська принцеса Юріко Мікаса. Останнім часом її здоров'я значно погіршилося.

Про це пише independent.co.uk.

Управління імператорського двору тиждень тому оголосило, що стан принцеси погіршився через порушення функцій внутрішніх органів.

До хвороби вона жила активним життям. Кожен її ранок починався з фітнес-програми по телевізору. А ще вона читала газети та полюбляла дивитися новини та бейсбол.

Принцеса була найстарішим членом імператорської родини.

Юріко Мікаса народилася 1923 року в родині члена палати лордів. Вона застала епохи правління чотирьох імператорів: Тайсьо, Сьова, Хейсей та Рейва.

У 18 років вона вийшла заміж за принцом Мікасу, молодшого брата імператора Сьова (правив від 1926 до 1989 року) та двоюрідного діда теперішнього імператора Нарухіто. Невдовзі після весілля почалася війна на Тихому океані між Японією та США.

Родина виховала п'ятьох дітей, в живих з яких досі залишаються лише двоє.

Після війни принцеса присвятила себе допомозі людям: була почесним віцепрезидентом японського Товариства Червоного Хреста. Впродовж багатьох років обіймала посаду президента Асоціації Охорони материнства та дитинства.

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