В Японии скончалась 101-летняя принцесса Микаса

В последнее время у женщины ухудшилось состояние здоровья.

В возрасте 101 года ушла из жизни японская принцесса Юрико Микаса. В последнее время ее здоровье значительно ухудшилось.

Об этом пишет independent.co.uk.

Управление императорского двора неделю назад объявило, что состояние принцессы ухудшилось из-за нарушения функций внутренних органов.

До болезни она жила активной жизнью. Каждое утро начиналось с фитнес-программы по телевизору. А еще она читала газеты и любила смотреть новости и бейсбол.

Принцесса была старейшим членом императорской семьи.

Юрико Микаса родилась в 1923 году в семье члена палаты лордов. Она застала эпохи правления четырех императоров: Тайсьо, Сева, Хэйсей и Рейва.

В 18 лет она вышла замуж за принца Микасу, младшего брата императора Сева (правил с 1926 по 1989 годы) и двоюродного деда нынешнего императора Нарухито. Вскоре после свадьбы началась война на Тихом океане между Японией и США.

Семья воспитала пятерых детей, в живых из которых до сих пор остаются только двое.

После войны принцесса посвятила себя помощи людям: была почетным вице-президентом японского Общества Красного Креста. На протяжении многих лет занимала пост президента Ассоциации Охраны материнства и детства.

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