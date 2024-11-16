День ангела 16 листопада: кого та як вітати з іменинами

16 листопада 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 16 листопада

16 листопада 2024 року привітайте з іменинами Василя, Віктора, Дмитра, Івана, Макара, Матвія, Михайла, Миколу, Сергія, Федора.

Василь — давньогрецьке ім'я, означає "цар". В дитинстві трохи замкнутий. В дорослому віці залишається сором'язливим, стає легким у спілкуванні.

Віктор — з латинської мови перекладається як "переможець". В дитинстві вихований. В дорослому віці стає вразливим, має креативне мислення.

Дмитро — давньогрецьке походження, тлумачиться як "присвячений Деметрі". В дитинстві комунікабельний. В дорослому віці стає практичним, імпульсивним.

Іван — давньоіудейське ім'я, означає "милість Божа". В дитинстві спокійний. В дорослому віці стає добрим, чуйним, неквапливим.

Макар — давньогрецьке коріння, перекладається як "блаженний". В дитинстві невпевнений в собі. В дорослому віці стає більш відкритим, але залишається скромним.

Матвій — єврейське походження, тлумачиться як "даровний Богом". В дитинстві чітко йде до своєї мети. В дорослому віці стає впертим, може бути гордим.

Михайло — давньоєврейське ім'я, означає "хто як Бог". В дитинстві допитливий. В дорослому віці стає доброзичливим і тактовним.

Микола — давньогрецьке коріння, перекладається як "переможець народів". В дитинстві спокійний. В дорослому віці стає самостійним, не просить порад.

Сергій — латинське походження, тлумачиться як "знатний". В дитинстві не бере на себе відповідальності. В дорослому віці стає самодостатнім, врівноваженим.

Федір — давньогрецьке коріння, означає "подарунок Бога". В дитинстві емоційний. В дорослому віці стає впевненим в своїх силах, ексцентричним.

День ангела 16 листопада — душевні привітання в прозі

День ангела 16 листопада — душевні привітання в прозі / Фото: Unsplash

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, даруючи тобі захист, сили й мудрість. Нехай в твоєму житті буде більше щасливих і мирних днів, а серце наповнює радість і любов. Бажаю, щоб будь-яка мрія стала реальністю, а поруч завжди були вірні друзі та добрі люди.

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Зі святом тебе, з Днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди беріг тебе від усіх негараздів та труднощів. Нехай він освітлює твій шлях, допомагаючи робити правильні вибори і знаходити радість у кожному моменті. Миру, добра та злагоди у твоєму житті!

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З Днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел оберігав тебе та направляв на шляху до щастя й благополуччя. Нехай у серці завжди панують тепло й спокій, а життя дарує безліч світлих моментів. Хай цей день буде наповнений щирими привітаннями, теплом близьких та світлом душі.

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Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди буде поряд, даруючи сили, віру та наснагу. Бажаю, щоб у твоєму житті не було місця для суму й тривог, а кожен новий день приносив натхнення, радість і здійснення всіх мрій.

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З Днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел завжди охороняв тебе, захищаючи від усіх негараздів і труднощів. Нехай твоє життя буде сповнене щастям, добротою і спокоєм. Хай у всіх справах буде успіх, у серці — гармонія, а поруч — рідні й друзі, що завжди підтримають.

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