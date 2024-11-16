РФ надрынок атаковала Запорожье "Шахедами" – детали атаки

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Надранок, 16 ноября, российские оккупанты в очередной раз атаковали Запорожье своими "Шахедами".

Об этом рассказал глава Запорожской ОВА, экс-узник Кремля Иван Федоров.

"Под утро россияне атаковали Запорожье и Запорожский район "шахедами". Поврежден объект критической инфраструктуры", – пишет Федоров.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Взрывной волной повреждены торговые помещения и дорожное покрытие. Остальные разрушения устанавливаются.

Напомним, что этой ночью, 16 ноября, в Киеве вражеский дрон упал на многоэтажку.

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