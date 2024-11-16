В Сумской области раздался 71 взрыв

За прошедшие сутки захватчики произвели 22 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

Зафиксирован 71 взрыв. Обстрелы потерпели Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Глуховская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская общины.

Краснопольское общество: произошли сбросы ВОГ с БПЛА (6 взрывов), артиллерийские обстрелы (8 взрывов), минометные обстрелы (14 взрывов), удар FPV дроном (1 взрыв).

Зноб-Новгородская община: удар FPV дроном (1 взрыв), минометный обстрел (6 взрывов).

Середино-будская община: зафиксирован сброс ВОГ с БПЛА (1 взрыв), минометный обстрел (1 взрыв).

Белопольское общество: враг ударил FPV дронами (2 взрыва), из минометов (2 взрыва), сбросил ВОГ с БПЛА (4 взрыва).

Хотинская община: произошли сбросы ВОГ с БПЛА (3 взрыва), удар FPV дроном (1 взрыв), артиллерийский обстрел (2 взрыва), обстрел из танка (11 взрывов).

Великописаревская община: 6 мин сбросили россияне на территорию общины. Также нанесен удар FPV дроном (1 взрыв).

Глуховское общество: враг атаковал FPV дроном (1 взрыв).

Напомним, ранее сообщалось, что патрульная машина попала под обстрел в Славянске, в результате чего ранен и.

Кроме того, мы ранее информировали, что в полиции показали кадры последствий вражеских ударов по Харькову.

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