В Сумской области раздался 71 взрыв

Враг продолжает обстреливать Сумскую область.
За прошедшие сутки захватчики произвели 22 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.
Зафиксирован 71 взрыв. Обстрелы потерпели Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Глуховская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская общины.
- Краснопольское общество: произошли сбросы ВОГ с БПЛА (6 взрывов), артиллерийские обстрелы (8 взрывов), минометные обстрелы (14 взрывов), удар FPV дроном (1 взрыв).
- Зноб-Новгородская община: удар FPV дроном (1 взрыв), минометный обстрел (6 взрывов).
- Середино-будская община: зафиксирован сброс ВОГ с БПЛА (1 взрыв), минометный обстрел (1 взрыв).
- Белопольское общество: враг ударил FPV дронами (2 взрыва), из минометов (2 взрыва), сбросил ВОГ с БПЛА (4 взрыва).
- Хотинская община: произошли сбросы ВОГ с БПЛА (3 взрыва), удар FPV дроном (1 взрыв), артиллерийский обстрел (2 взрыва), обстрел из танка (11 взрывов).
- Великописаревская община: 6 мин сбросили россияне на территорию общины. Также нанесен удар FPV дроном (1 взрыв).
- Глуховское общество: враг атаковал FPV дроном (1 взрыв).
Напомним, ранее сообщалось, что патрульная машина попала под обстрел в Славянске, в результате чего ранен и.
Кроме того, мы ранее информировали, что в полиции показали кадры последствий вражеских ударов по Харькову.
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