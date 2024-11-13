РФ ударила дроном по Харькову: стали известны последствия обстрела

13 ноября в Салтовском районе Харькова зафиксировано попадание ударного вражеского беспилотника.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

"Прилет вражеского БпЛА в Салтовском районе. Удар пришелся вблизи одного из торговых центров", – сообщил он.

По его словам, повреждены припаркованные рядом с ним авто и остекление здания. На место выехали все соответствующие службы. Возле места прилета рядом с ТЦ повреждено более двадцати припаркованных машин, контактная сеть троллейбуса.

По состоянию на данный момент — без погибших и пострадавших.

Напомним, российские войска вечером 11 ноября нанесли ракетный удар по Харькову. Было зафиксировано попадание в Холодногорском районе.

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