РФ нацелилась на супермаркеты Харькова – журналист BILD назвал цель врага

С началом зимы кремлевский диктатор Владимир Путин хочет сделать невозможной жизнь харьковчан.

Российские оккупанты стали прицельно атаковать супермаркеты в Харькове.

Об этом сообщает побывавший в городе корреспондент BILD Бьорн Штрицель.

По его словам, ранее оккупанты прицельно атаковали ТЭЦ, чтобы лишить украинцев света и тепла зимой.

"Теперь россияне целятся прицельно в супермаркеты, чтобы сделать жизнь как можно более невыносимой для почти 1 млн жителей, остающихся в Харькове, в том числе 200 тыс. вынужденных переселенцев", — отметил немецкий журналист.

В статье отмечается, что с наступлением холодов особенно важно быстро починить людям разбитые окна. Недавно только через одну ракету было выбито около 800 штук.

По данным харьковской мэрии, только за последние два месяца российские оккупанты совершили 78 обстрелов Харькова ракетами и КАБами. Повреждено в общей сложности 4500 домов.

Напомним, что 9 ноября РФ ударила из авиации по гипермаркету в Харькове.

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