Курс валют на 12 ноября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Гривна значительно ослабла по отношению к валюте.

Нацбанк установил официальный курс валют на вторник, 12 ноября.

Об этом идет речь на сайте Нацбанка.

Курс доллара

1 доллар США – 41,29 (0 коп.)

Курс евро

1 евро – 44,99 (+51 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 10,13 (-16 коп.)

Как сообщалось, в Украине существенно возрастут коммунальные тарифы, в частности, на отопление и водоснабжение.

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