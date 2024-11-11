Курс валют на 12 ноября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Гривна значительно ослабла по отношению к валюте.
Нацбанк установил официальный курс валют на вторник, 12 ноября.
Об этом идет речь на сайте Нацбанка.
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,29 (0 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 44,99 (+51 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 10,13 (-16 коп.)
Как сообщалось, в Украине существенно возрастут коммунальные тарифы, в частности, на отопление и водоснабжение.
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